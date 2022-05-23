تراجع أسعار الأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق.. هل يستمر الانخفاض؟

كثر الحديث خلال الساعات الماضية عن مواد البناء اليوم، نظرا للإعلان عن انخفاض أسعار الحديد وتراجع سعر الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين، ليكون ذلك بشرى سارة للراغبين في تشييد منازلهم بعد حصولهم على تصريح بالبناء، وسط توقعات بمواصلة الانخفاض في تلك المواد بعد تراجعها عالميا، وفق المعلن عنه من قبل شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.

وبعد تراجع أسعار الأسمنت نعرض فيما يلي، أبرز أسعاره وفق تصريحات أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية الذي توقع استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

تراجع أسعار الأسمنت

وأشار الزيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى تراجع أسعار الأسمنت، لافتا إلى أن شركة العريش للأسمنت خفضت سعر الطن قرابة 100 جنيه ليهبط من 1150 إلى 1050 جنيها تسليم أرض المصنع، مشيرا إلى أن مصانع الأسمنت الأخرى تسجل الأسعار فيها بين 1200 إلى 1250 جنيها تسليم أرض المصنع.

- الشركة الوطنية للأسمنت 1160 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1160 جنيهًا.

- أسمنت سيناء بسعر 1160 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1170 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1160 جنيهًا.

- شركة أسمنت حلوان سجل 1215 جنيهًا.

-لافارج للأسمنت 1200 جنيه.

- شركة السويدي 1200 جنيه.

سعر طن الحديد

كما انخفضت أسعار الحديد في السوق المحلي، بقيمة تتراوح ما بين 800 إلى 1000 جنيه، بحسب «الزيني» ليتراوح سعر طن الحديد ما بين 19 ألف جنيه إلى 19 ألفًا و400 جنيه.

- حديد الكومي بسعر 19 ألف جنيه.

- حديد بشاي 19400 جنيه.

- حديد العتال 19200 جنيه.

- حديد سرحان 19100 جنيه.

-حديد عطية نحو 19100 جنيه.

- حديد المراكبي 19100 جنيه.

- حديد المصريين 19270 جنيهًا.

- حديد المعادي 19 ألف جنيه.

- حديد العشري 19 ألف جنيه.

- حديد مصر ستيل 19 ألف جنيه.

- حديد عز 19400 جنيه