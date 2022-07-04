أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 4-7-2022 مقابل الجنيه المصري

استقرت عمليات بيع وشراء معظم العملات العربية والأجنبية، اليوم الإثنين في الأسواق والبنوك المصرية المختلفة، في بداية تعاملات اليوم الإثنين 4 يوليو 2022.

وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض أسعار العملات الأجنبية والعربية، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الموافق 4 يوليو في عدد من البنوك، التي جاءت على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجّل اليوم الإثنين سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.71 جنيه للشراء و22.81 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 22.69 جنيه للشراء مقابل 22.83 للبيع، كما سجّل سعر الجنيه الإسترليني ببنك قناة السويس نحو 22.67 جنيه للشراء و22.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجّل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم الإثنين، 19.65 جنيه للشراء و19.84 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس فوصل لنحو 19.79 جنيه للبيع و19.49 للشراء، وسجّل سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري نحو 19.69 جنيه للشراء و19.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار ببنك قناة السويس نحو 18.86 جنيه فى عملية البيع، و18.76 جنيه للشراء، كما سجّل اليوم الإثنين سعر الدولار ببنك مصر نحو 18.84 جنيه للبيع، و18.78 جنيه في عملية الشراء، وسجّل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.84 جنيه للبيع و18.78 جنيه للشراء، ووصل في البنك المركزي لنحو 18.77 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ اليوم الإثنين، سعر الريال السعودي بمصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.00 جنيه للشراء 5.02 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، كما سجّل في بنك مصر 5.2 جنيه للبيع و5 جنيهات للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي لنحو 5.2 جنيه للبيع و5 جنيهات للشراء.