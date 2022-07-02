أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 2-7-2022 مقابل الجنيه المصري

يهتم المواطنون بالبحث عن أسعار العملات اليوم في المواقع الخاصة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة في الأسواق المصرفية المصرية، لتحديد أفضل مكان للبيع أو الشراء.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» أسعار العملات العربية والأجنبية، وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 2 يوليو، التي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل اليوم السبت سعر الدولار نحو 18.82 جنيه للبيع و18.76 جنيه للشراء في بنك مصر، فيما سجّل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 18.82 جنيه للبيع و18.76 جنيه للشراء.

سجلت عمليات بيع وشراء الدولار اليوم السبت في البنك المركزي نحو 18.74 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع، في حين بلغ سعره في بنك قناة السويس نحو 18.84 جنيه للبيع، و18.74 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل اليوم السبت، سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5 جنيهات البيع مقابل 4.99 جنيه للشراء، وجاء سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي نحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5 جنيهات للبيع، ووصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وفي السياق نفسه، سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.79 جنيه للشراء و22.94 جنيه للبيع، وداخل البنك الأهلي بلغ نحو 22.93 جنيه للشراء و23.06 للبيع، كما وصل سعره بالمصرف المتحد لنحو 22.93 جنيه للشراء و23.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

كما جاء سعر اليورو اليوم السبت في بنك قناة السويس بنحو 19.84 جنيه للبيع و19.65 للشراء، وبلغ سعره البنك الأهلي المصري نحو 19.57 جنيه للشراء و19.82 جنيه للبيع، وصل سعر اليورو في بنك مصر 19.82 جنيه للبيع و19.57 للشراء، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم لنحو 19.77 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع.