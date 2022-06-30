أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 30-6-2022 مقابل الجنيه المصري

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس آخر أيام عمل الأسبوع للبنوك المصرية، يتابع الكثيرون تطورات أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية، لتحديد أفضل مكان للبيع أو الشراء.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» أسعار العملات الأجنبية العربية في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنوك الحكومية ببداية التعاملات اليوم، ليبلغ نحو 18.82 جنيه للبيع و18.76 جنيه للشراء في بنك مصر، فيما سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.82 جنيه للبيع و18.76 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 18.74 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.84 جنيه للبيع، و18.74 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر لنحو 5 جنيهات للبيع و4.99 جنيه للشراء، وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي لنحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5 جنيهات للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.79 جنيه للشراء و22.94 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي بلغ نحو 22.93 جنيه للشراء و23.06 للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد لنحو 22.93 جنيه للشراء و23.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وأخيرا جاء سعر اليورو في بنك قناة السويس بنحو 19.84 جنيه للبيع و19.65 للشراء، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.57 جنيه للشراء و19.82 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.82 جنيه للبيع و19.57 للشراء، ووصل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم لنحو 19.77 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع.