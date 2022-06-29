أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 29-6-2022 مقابل الجنيه المصري

اختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، إذ شهد بعضها استقرارا خلال الساعات الماضية، فيما ارتفعت أسعار أخرى بسبب زيادة الطلب عليها، وتبعا للتغييرات والأحداث الدولية.

وفيما يلي يرصد موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها، أسعار العملات العربية والأجنبية، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وبلغ سعر الدولار في البنوك الحكومية مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء نحو 18.97 جنيه للبيع و18.73 جنيه للشراء ببنك مصر، فيما سجّل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 18.97 جنيه للبيع و18.73 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 18.71 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس نحو 18.81 جنيه للبيع و18.71 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر لنحو 5 جنيهات للبيع و4.99 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي لنحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي 4.98 جنيه للشراء مقابل 5 جنيهات للبيع، وسجلت العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.99 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجل سعر الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي 22.90 جنيه للشراء و23.05 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي بلغ نحو 22.93 جنيه للشراء و23.06 للبيع، كما سجل اليوم الأربعاء سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 22.93 جنيه للشراء و23.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وأخيرا جاء سعر اليورو وفقا لبداية تعاملات اليوم، في بنك قناة السويس بنحو 19.81 جنيه للبيع و19.62 للشراء، وسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء بالبنك الأهلي المصري نحو 19.77 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.86 جنيه للبيع و19.77 للشراء، ووصل سعر اليورو في المصرف المتحد لنحو 19.77 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع.