حبس عاطلين بعد ضبطهما بمخدرات قيمتها 16 مليون جنيه في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابي من شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام أعضائه بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهمين في الواقعة، وواجهتهم بتحريات المباحث الجنائية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمضبوطات من المواد المخدرة.

القبض على المتهمين

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، وقطاع الأمن المركزي، في استهداف تشكيل من أخطر العناصر المروجة للمخدرات في المنطقة.

واستهدفت الحملة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، والبؤر الإجرامية القائمة على إعادة تدوير مخدرى الحشيش والهيروين وأماكن تخزين المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

ضبط شخصين بمخدرات تجاوزت قيمتها 16 مليون جنيه

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط شخص مقيم بدائرة مركز فايد، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين زنة 60 كيلو جراما، وكمية من مخدر الحشيش وصلت إلى 20 طربة.

كما ضبطت الحملة داخل منزله مكبس للمواد المخدرة بمشتملاته، يستخدمه المتهم في تصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة قبل بيعها.

ونجحت الحملة في ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 16٫000٫000 مليون جنيه، فيما تحفظت النيابة علي المضبوطات وأصدرات قرارها بحبس المتهمين.