إقبال كبير على سوق الأضاحي في الإسماعيلية.. الكيلو يبدأ من 72 جنيها «فيديو»

شهد سوق مدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت إقبال كبير من التجار والمواطنين باعتباره السوق قبل الأخير للأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك.

وتوافد المواطنون علي السوق في الإسماعيلية منذ الساعات الأولي من فجر اليوم السبت فيما وصل التجار من الساعة الثانية صباحا.

100 جنيه للكيلو الماعز و85 للضاني

وشهد سوق الماعز والضاني ارتفاع في الأسعار بدأ من 100 جنيه للكيلو قائم في الماعز ووصل إلى 110 في بعض الأنواع فيما وصلت اسعار الضاني إلى 85 جنيها للكيلو.

وقال حسن عليوة الورواري أحد التجار في سوق السبت إن الأسعار شهدت ارتفاع في الفترة الحالية بسبب إقبال المواطنين على الشراء بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الأسعار ستتحرك في ارتفاع طفيف خلال الفترة المقبلة في معظم الأسواق بسبب زيادة الإقبال وتمسك التجار بأسعار محددة خاصة مع ارتفاع الأعلاف وتكلفة التربية.

أسعار العجول تبدأ من 72 للكيلو قائم

وقال ثروت أبو عوض، تاجر، إن الأسعار في العجول البلدي تبدأ من 72 جنيها للكيلو القائم ووصلت إلى 75 جنيها كحد أقصى.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن السوق شهد ارتفاعا طفيفا في الأسعار مع زيادة الإقبال على الشراء بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الأسعار في الفترة الحالية شبه متوسطة وتناسب المواطنين والتجار، وأضاف قائلا «الاقبال اليوم في الأسواق كبير جدا سواء في سوق الماعز والضاني أو سوق العجول والمواطنين والتجار من قبل الفجر موجودين».