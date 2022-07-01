التصريح بدفن خمسيني توفي إثر حادث سير في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق اليوم الجمعة بدفن جثمان شخص خمسيني توفي جراء تصادم سيارة مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية قرب طريق الإسماعيلية القنطرة.

وكانت النيابة العامة قد انتدبت مفتش الصحة لمعاينة الجثمان والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وبيان سبب الوفاة قبل تسليم الجثمان لذويه.

تلقي البلاغ

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية على طريق القنطرة غرب الصالحية دائرة مركز القنطرة غرب قرب منطقة الصوامع.

وانتقلت على الفور الجهات الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين وفاة سعيد صبحي سلامة، 50 سنة، مقيم بقرية أبوخليفة، التابعة لدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب.

نقل الجثمان إلى المستشفى

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مستشفي الحميات.

وقالت المصادر الطبية والأمنية إن المتوفى أصيب في الرأس وكسور مختلفة في أنحاء الجسم مما تسبب في وفاته في الحال.

ونقلت الأجهزة الأمنية السيارة والدراجة النارية من مكان الحادث، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.

وفاة طفل وإصابة والده ووالدته وشقيقته

وكان قد توفي طفل وأصيب والده ووالدته وشقيقته بإصابات بالغة جرّاء انقلاب سيارة ملاكي في ترعة قرب قرية أبوخليفة.

وقالت المصادر الطبية إن المتوفى وصل مستشفى أبو خليفة للطوارئ مصابًا بتوقف في التنفس والقلب.