«حياة كريمة»: نسب تنفيذ بعض المشروعات في الإسماعيلية وصلت لـ100%

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إنجاز عدد كبير من المشروعات في قرية جلبانة بمحافظة الإسماعيلية، إذ أنجزت المبادرة العديد من المشروعات، مثل المجمع الحكومي ومجمع الخدمات الزراعية، مؤكدة أنّ العمل ما زال متواصلًا في باقي أنحاء الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية.

حياة كريمة في قرية جلبانة بمحافظة الإسماعيلية

تحطيم الأرقام القياسية شعار رفعته حياة كريمة، والتي اعتادت تخطي الأرقام القياسية، إذ تعد المبادرة أهم مشروعات القرن الحادي والعشرين، فهي مشروع الدولة العملاق، الذي جاء بتوجيهات رئاسية، لإنهاء معاناة القرى الأشد فقرًا، وتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة الريف المصري، وتحقيق الأهداف التنموية.

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أن المشروعات التي تمت بالكامل، هي مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية، وقطاع الشباب والرياضة، كما تم رفع كفاءة نقطة الإسعاف، موضحة نسب إنجاز أعمال المشروعات قرية جلبانة بمحافظة الإسماعيلية، المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، والتي يتم إنجازها لتحسين المعيشة بالمحافظة، والتي جاءت كالتالي:

ـ إنهاء 100% من قطاع الشباب والرياضة .

ـ إنهاء 100% من أعمال رفع كفاءة نقطة الإسعاف.

ـ إنهاء 100% من مجمع الخدمات الزراعية.

ـ إنهاء 100% من مجمع الخدمات الحكومية.

ـ إنهاء 66% من قطاع تنمية الأسرة والطفل.

ـ إنهاء 99.5 % من أعمال كوبري جلبانة «تل الحبوة».

ـ إنهاء 37.5% من أعمال كوبري جلبانة «مصرف بالوظة».

ـ إنهاء 61% من أعمال طريق جلبانة.

العمل متواصل في محافظات الجمهورية

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أن العمل ما زال متواصلًا في مشروعات حياة كريمة، بمحافظات الجمهورية كافة لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة، مشيرة إلى تحقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، من أجل تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات في كافة القطاعات.