افتتاح أعمال ندوة الحج الكبرى بمشاركة «علام».. «ما بعد الجائحة.. نسك وعناية»

يفتتح وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ46، بعنوان «الحج ما بعد الجائحة.. نسك وعناية»، بحضور نخبة من العلماء والفقهاء والمفكرين، من داخل المملكة ومن الدول العربية والإسلامية، يتقدمهم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

مناقشة القضايا الخاصة بالحج

وتستهدف وزارة الحج والعمرة من خلال الندوة المعرفية، إبراز الدور الثقافي والحضاري الذي تضطلع به المملكة لخدمة الحج والحجيج منذ تأسيس المملكة، وإبراز أهم الإنجازات والمشروعات الرائدة والتطورات المتلاحقة في الحرمين الشريفين لخدمة المسلمين، وتتيح الندوة لجميع المهتمين والمتخصصين في العالم الإسلامي دراسة ومناقشة القضايا المختلفة ذات الصلة بالحج والحجيج، التي تهم المجتمع الإسلامي في كل أرجاء العالم، وتعزز الندوة سبل تبادل الخبرات والتجارب لمواجهة التحديات المعاصرة.

من الحج إلى العالم

وتتضمن أعمال الندوة التي تنطلق اليوم وعلى مدار يومين، جلسات ونقاشات وبحوث ومحاضرات، حيث يتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة التي تأتي تحت عنوان «من الحج إلى العالم»، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إضافة إلى: الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية الجزائر، يوسف بن مهدي، ووزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان، مفتي عبدالشكور، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور محمد الخلايلة، ويدير الجلسة معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

المنظومة الفقهية الإسلامية ونوازل العصر

ويشهد اليوم الثاني للندوة عقد 3 جلسات رئيسية، الأولى تحت عنوان «المنظومة الفقهية الإسلامية ونوازل العصر»، يشارك فيها: الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور قطب سانو، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان «العناية برحلة الحاج»، ويتحدث فيها وزير الشؤون الدينية في جمهورية ماليزيا، الدكتور داتو حاج إدريس بن أحمد، ونائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومعالي رئيس الشؤون الدينية في جمهورية تركيا الدكتور علي أرباش، ومعالي وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا ياقوت قوماس، ويدير الجلسة وكيل الوزارة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي.

الأمن الإنساني في الحاج

وتختتم الندوة أعمالها بجلسة تحت عنوان «الأمن الإنساني في الحاج»، ويديرها الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبوالخير إسماعيل، ويشارك فيها مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، والرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، ومساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بنت حسن البلخي.