الإفتاء توضح آداب الحج وشروطه.. الحذر من الرياء واستثمار الوقت في الذكر

بدأ موسم الحج الذي ينتظره المسلمون بحفاوة كل عام، ويحرص الملايين من المسلمين في كل مكان على اغتنام هذه الفرصة لأداء فريضة الحج، التي لها آداب وشروط يجب معرفتها لاغتنام كامل الثواب في أثناء زيارة بيت الله الحرام.

آداب الحج

مع بداية موسم الحج، أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آداب مناسك الحج وشروطه، والتي من أبرزها أن يتحقق المرء من أن الأموال التي أنفقها على الحج مصدرها حلالا 100%.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى عدد من الآداب الاجتماعية للحج، منها أن يحسن كل حاج إلى رفيقه ما استطاع، كما لفتت إلى أهمية الالتزام بقول ما فيه نفع، موضحة: «على الحجاج في الحج الالتزام والإكثار من الكلام الذي يعود عليهم بالنفع، فالحج واحد من أفضل الأعمال إيمانا بالله عز وجل».

رمي الجمار

ولفتت الدار أن آداب الحج منها إخلاص النية، أي أن يكون المسلم الذي يحج نيته مخلصة لله سبحانه وتعالى، كما أن عليه أن يستثمر هذا الوقت في الذكر ويحاول قدر المستطاع ألا ينشغل بغيره ولا يتكلم إلا في ما هو خير، كما أن عليه الحذر من الرياء والسمعة، إضافة إلى شكر الله عز وجل على التمكن من زيارة بيته.

ويشهد موسم الحج زحاما شديدا، نظرا لتوافد أعداد هائلة من المسلمين من كافة أنحاء العالم، قاصدين بيت الله الحرام، ولهذا أكدت دار الإفتاء أن على المسلم حينها الحرص من ألا يؤذي أحد خلال هذا التزاحم.

من المناسك الأشهر للحج هي رمي الجمرات، ولفتت دار الإفتاء أن من آداب الحج عند الرمي هي الترفق في هذه المرحلة، إضافة إلى حرص المسلم على أن يختار الحصى صغيرة الحجم.