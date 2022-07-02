حجاج الجمعيات الأهلية بالمنيا يتوجهون لأداء فريضة الحج.. العودة 19 يوليو

ودع وفد من مديرية التضامن الإجتماعي، مساء أمس الجمعة، حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة المنيا، لعام 1443 هجرية، 2022 ميلادية.

وضم الوفد، ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وعمر الأمين وكيل المديرية، وشيماء سيد علي، وهاني عبد الحي محمد، ومحمد بدر الدين، ومصطفى ماهر، وحمدي سمير، أعضاء مكتب الحج.

أتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج إلى مطار القاهرة

ويبلغ عدد فوج حجاج الجمعيات الأهلية بالمنيا 92 حاجا، بينهم مشرفين اثنين، حيث استقل الحجاج أتوبيسين مكيفين فاخرين إلى مطار القاهرة، متوجهين إلى جدة ثم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، على أن تكون العودة يوم 19 من شهر يوليو الجاري، وستكون في استقبالهم الأتوبيسات لنقلهم من القاهرة إلى المنيا.

وقال وكيل وزارة التضامن بالمنيا، إنه تم تسليم الحجاج دليل يشمل كل الإجراءات التي يمر بها الحاج، والذي يغطي مختلف الإستفسارات المتعلقة بالرحلة سواء إدارية أو دينية.

توفير كراسي متحركة للحجاج من كبار السن

وتنسق وزارة التضامن الإجتماعي مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة، حيث يتم متابعة الحالة الصحية للحجاج، من خلال إنشاء عيادتين بمقر إقامة الحجاج، كما حرصت وزاره التضامن على توفير كراس متحركة لراحة كبار السن من الحجاج.

وتلقت وزارة الداخلية طلبات التقدم لحج القرعة خلال الفترة من 24 أبريل حتي 6 مايو الماضي، وأجريت القرعة داخل مديريات الأمن علي مستوي جميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 10 مايو وحتي 14 مايو الماضي، وفي يوم الخميس 12 مايو تم أجريت القرعة داخل مديرية الأمن بمحافظة المنيا لإختيار الحجاج.