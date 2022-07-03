الوزير: سائقو القطار الخفيف مصريون تلقوا تدريباتهم في الصين

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنّ العربات داخل القطار الكهربائي الخفيف مؤمّنة بالكاميرات وطفايات الحريق وجميع مقتنيات الطوارئ، إضافة إلى صوت الإذاعة الداخلية وشاشات وأماكن خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

القطار الكهربائي الخفيف

وأوضح وزير النقل، خلال حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاح القطار الكهربائي الخفيف ومحطة عدلي منصور المركزية، أنّ قائد القطار الكهربائي الخفيف مصري، جرى تأهيله وتعليمه وتدريبه في الشركة الصينية التي صنعت القطار، لافتا إلى أنّ عقد الصيانة مع الشركة الصينية يتم تنفيذه بـ90% من المصريين والصينيين المديرين.

وأضاف الوزير، أنّ كابينة القيادة مجهزة بكل وسائل التحكم والقيادة في القطار، وعداد السرعات على أعلى مستوى، ولوحة للتحكم في غلق الأبواب، والسائق موجود فقط للطوارئ، موضحا أنّه ما دون حالة الطوارئ يتم التحكم في القطار من غرفة سيطرة وتحكم مركزية، ولا تكون القيادة يدوية من السائق.

كاميرات لتصوير الطريق ومراقبة السائق

وتابع وزير النقل، أنّ مقدمة القطار بها كاميرات لتصوير الطريق ومسار القطار، لمراجعتها حال وقوع حادث، لسهولة الوقوف على أسباب الحادث، فضلا عن كاميرا خلف الساق لتصوير ومراقبة تصرفاته، حال ارتكابه أي مخالفات.