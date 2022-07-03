وزير النقل: القطار الكهربائي الخفيف يوفر 1.7 مليار جنيه سنويا

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنّ القطار الكهربائي الخفيف نفذته 20 شركة مصرية، مع 15 شركة صينية موردة للقطار، موضحا أنّ المرحلة التي يجري افتتاحها اليوم من القطار الخفيف، سيعمل عليها 22 قطارا، وتزيد في المرحلة الثانية.

زمن التقاطر

وأوضح الوزير، خلال كلمته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاح القطار الكهربائي الخفيف ومحطة عدلي منصور المركزية، أنّ كل قطار به 6 عربات، والسرعة التشغيلية 120 كيلو متر في الساعة، وزمن التقاطر بين القطار والثاني 2.5 دقيقة.

القطار الكهربائي

وأضاف وزير النقل، أنّ القطار الكهربائي يهدف لخدمة المدن الجديدة على طول مسار الخط، سواء الشروق أو العبور أو المستقبل أو بدر، أو العاشر من رمضان أو العاصمة الإدارية الجديدة ويربط مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور المركزية، ويربط مع مونوريل شرق النيل بمحطة مدينة الفنون والثقافة.

وتابع أنّ القطار يربط أيضا مع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية، ويحقق وفرة بالوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا، حيث سيأخذ مليون راكب من وسائل المواصلات الأخرى، ويأخذ من سيارات الأجرة 310 ركاب يوما، ومن الأتوبيسات 330 ألف راكب يوميا، ومن المركبات الخاصة 360 ألف راكب يوميا.