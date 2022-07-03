«كريك افيج» الصينية: القطار الكهربائي مشروع قومي بمستوى عالمي بسواعد المصريين

قال الدكتور المهندس محمد الكافوري ممثل شركة كريج افيج الصينية، إن تحالف الشركة يقوم بدور المقاول الرئيسي في تنفيذ القطار الكهربائي من بداية الفكرة منذ 8 سنوات، إذ تقوم الشركة على التنسيق بين الشركات الكبرى المصرية التي يبلغ عددها نحو 45 شركة مقاولات مصرية، بالإضافة إلى 25 مقاولا آخر لأعمال التركيبات.

مشروع قومي بمستوى عالمي بسواعد المصريين

وأضاف «الكافوري» خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية ومحطة القطار الكهربائي، أن دور الشركة الصينية مدعوم من الحوكمة المصرية والحكومة الصينية، لافتًا إلى أن الافتتاح اليوم وانطلاق منظومة القطار الكهربائي بمصر هو جني لثمرة التعاون المشترك، ونتيجة عمل 250 مهندسًا بالتنسيق اليومي بالتعاون مع الخبرات الصينية، للوصول إلى مشروع قومي على مستوى عالمي، مشيرًا إلى استمرارية العمل حتى الانتهاء من الامتداد الشمالي والجنوبي للمشروع.

تخطي الدور الإشرافي للمشروع للقيام بالدراسات والتوريد والتركيب

وأكد ممثل شركة كريج افيج الصينية، أن الشركة لا يقتصر دورها كونها مقاول رئيسي لمشروع القطار الكهربائي والإشراف على الأعمال، إنما يمتد للقيام بالدراسات والتوريد والتركيب والإشراف على منظومة العمل بالكامل، خلال فترة التنفيذ التي امتدت حوالي عامين، موضحًا أن الشركة تحرص كذلك من خلال معدلات الإنجاز العالية بالسواعد المصرية على تحقيق التنمية المستدامة، تحقيقًا إلى رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى إنشاء منظومة عمل على أحدث تكنولوجيا في فترة وجيزة من الزمن، فإن مشروع القطار الكهربائي يعد مشروعًا مستدامًا، إذ أنه وفقًا لتحالف كريج أفيج ورؤية وزارة النقل ورؤية الهيئة القومية للأنفاق، سيقوم بأعمال الصيانة الخاصة بالمنظومة خلال 12 عامًا، أكثر من 790 موظفًا ما بين مهندسين وفنيين وعمال، وسيتم العمل بأعلى كفاءة وبأعلى معدلات آمان دولية، إضافة إلى توفير أفضل وسيلة نقل نظيفة وآمنة للشعب المصري.