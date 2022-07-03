طقس الإسماعيلية اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى تسجل 36 مئوية 

ارتفعت درجة الحرارة، اليوم الأحد، في الإسماعيلية بشكل طفيف للأسبوع الثاني على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو في بعض محافظات الجمهورية.

وسجلت درجة الحرارة في الإسماعيلية للعظمى 36 مئوية، فيما سجلت الصغرى 22 درجة، لليوم الثاني بعد ارتفاعها أمس السبت عن الأسبوع الماضي بمقدار درجتين تقريبا.

الأرصاد: زيادة نسبة الرطوبة

وقال بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والدلتا وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حار على السواحل الشمالية.

وأضاف البيان الذي نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن نسبة الرطوبة زادت اليوم الأحد، ما تسبب في زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار البيان، إلى ارتفاع درجات الحرارة من اليوم الأحد حتي يوم الجمعة المقبل، مطالبة المواطنين بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس في النهار، لعدم تعريض حياتهم للخطر، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بحسب بعض الأطباء.

تحذيرات من رجال المرور

وتنتشر الخدمات المرورية في الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، وذلك على الطرق السريعة والصحراوية ومداخل ومخارج الاسماعيلية.

وقالت المصادر الأمنية، إن الخدمات الأمنية انتشرت على طرق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«السويس - الإسماعيلية» الصحراوي، و«الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، ومحور 30 يونيو.

كما انتشرت الخدمات علي طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، والطرق الداخلية، وحذرت المواطنين من زيادة السرعات المقررة تجنباً لوقوع حوادث مرورية.