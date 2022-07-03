مقترح برلماني لتحويل «سيوة» لـ واحة علاج واستشفاء عالمية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، باقتراح برغبة بشأن تحويل واحة سيوة إلى مدينة علاج واستشفاء عالمية في إطار التوسع في إنشاء المجتمعات خضراء ومستدامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسعى للتوسع في القطاعات المستهدفة بخطط التحول الأخضر، التي تأتي في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ «COP27» المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

التحول للمدن الخضراء يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ

وقال «محسب»، في بيان، إنّ هذا الهدف يتطلب التوسع في إنشاء المجتمعات الخضراء، من خلال اختيار المدن التي يتوافر فيها معايير الاستدامة، وتعزيز تحولها إلى مدن خضراء، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، مؤكدا أن واحة سيوة يجب أن تكون المحطة القادمة ضمن مخطط التحول الأخضر، موضحا أن المدينة المصرية تقع في الصحراء الغربية، تبعد نحو 300 كم عن ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب الغربي من مرسى مطروح، حيث تنتشر فيها مياه الآبار والعيون التي تستخدم لأغراض الري والشرب وتعبئة المياه الطبيعية والعلاج، وبها أربع بحيرات كبرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الواحة تحتوي على عدة أماكن أثرية مثل معبد آمون، ومقابر جبل الموتى، كما تضم محمية طبيعية تبلغ مساحتها 7800 كم، تضم عدة أنواع لأشكال الحياة الحيوانية والنباتية، ويبلغ عدد سكانها نحو 35 ألف نسمة تقريباً، يعمل أغلبهم بالزراعة أو السياحة.

عضو النواب يطالب بإنشاء أول مستشفى خضراء في مصر

ولفت إلى أن الواحة تشتهر بالسياحة العلاجية حيث يتوفر برمالها العناصر الطبيعية الصالحة لأغراض الطب البديل، قائلا: «ورغم كونها مدينة منعزلة إلا أنها مقصد سياحي أخضر هام، فبيوتها لها طابع تقليدي خاص بها، حيث تبني من حجر الكرشيف الذي يتكون من الملح والرمال الناعمة المختلطة بالطين، وتصنع الأبواب والنوافذ من أخشاب شجر الزيتون والنخيل، وهى كلها خامات مستدامة لا تتسبب في انبعاثات كربونية تضر بالبيئة».

وأكد عضو مجلس النواب، أن كل هذه السمات قد تكون معززة لتحويلها إلى مدينة علاج واستشفاء عالمية، مطالبا بإنشاء أول مستشفى خضراء في مصر بها، على أن يتم إنشاؤها وفقا معايير الجودة العالمية، وهو ما قد يساعد تحقيق هذا هذه الهدف.