وزيرة البيئة تستعرض أهمية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وهي بمثابة خريطة طريق للدولة المصرية لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوزان بين النمو المستدام والموارد الطبيعية، فضلًا عن تحسين حياة المواطن ومواجهة آثار تغير المناخ، موضحة أن المنظمات الدولية أشادت بأهداف الاستراتيجية لأنها لم تتحدث عن الموضوعات الفنية.

الاستراتيجية تتحدث عن تقليل الانبعاثات والصمود أمام التغيرات المناخية

وأضافت «فؤاد»، خلال حوارها في برنامج «من القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والذي يُعرض على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن الاستراتيجية تتحدث عن التنمية وتقليل الانبعاثات والصمود أمام التغيرات المناخية، والتمويل وتحديد الأدوار والمسؤوليات والبحث العلمي، مؤكدة أن مصادر التمويل من خلال الخزانة العامة للدولة، ومشروعات أخرى سيتم تمويلها من الدول المتقدمة.

مشاركة القطاع الخاص للتصدي لآثار تغير المناخ والاستفادة من التمويل

وأوضحت وزيرة البيئة، مشاركة القطاع الخاص في تلك الاستراتيجية من خلال حزم تحفزه في المشاركة في الاستراتيجية، «الكل مشارك في مواجهة آثار تغير المناخ في مصر رغم الانبعاثات في مصر أقل من 1%، ووضع الفئات الأكثر هشاشة في الاعتبار، ووضع فكرة المرأة وكيفية المساواة بإتاحة فرص عمل والتمكين، ومشاركة القطاع الخاص للتصدي لآثار تغير المناخ والاستفادة من التمويل وتحسين نفسه لمواكبة المعايير الدولية».

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وضعت إجراءات لحماية الشواطئ وسبل العيش المستدام وحماية صغار المزارعين ووجود فرص عمل للمرأة لمواجهة تغير المناخ والحصول على فرص تمويل بشكل متساوٍ مع الرجل.