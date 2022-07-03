ما الفرق بين إحرام الإفراد والقِران والتمتع؟.. دار الإفتاء تجيب

اقتربت بداية موسم الحج، وهو واحد من المواسم المقربة إلى قلوب العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم، إذ أن الحج واحد من أركان الإسلام الـ5 المحبب لقلوب العديد من المسلمين، ودوما ما يسعى العباد إلى زيارة بيت الله الحرام، فالحج عبادة لها ثواب كبير يسعى العديد من المسلمين للحصول عليه.

أنواع إحرام الحج

وفي هذا التوقيت من العام، يجدر الإشارة إلى أنَّ هناك 3 أنواع من إحرام الحج، يختلف كل نوع منهم عن الآخر في بعض الأمور، فأنواع إحرام الحج هي:

1- إحرام التفرد.

2- إحرام القِران.

3- إحرام التمتع.

وأشارت دار الإفتاء المصرية، في إحدى منشوراتها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى الفروق بين أنواع إحرام الحج الثلاث سالفة الذكر، إذ قالت دار الإفتاء إنَّ إحرام التفرد، يعني أن يهل المسلم به مفردًا عن العمرة، أي إذا وصل الحاج إلى مكه يبدأ في طواف القدوم، وفي هذه الحالة الحاج لا يتحلل من إحرامه ولا يحلق أو يقصر شعره إلا بعد أن يقوم برمي الجمرة العقبة، ويقوم بحلق رأسه في يوم العيد، كما لفتت الدار إلى أن في حالة الإفراد لا يجب على الحاج هدى.

القران والتمتع

النوع الثاني هو القران، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أنَّ القران يعني أن يحرم بالحج والعمرة معًا، أو أن يحرم بالحج قبل الشروع في طواف العمرة، وأوضحت الدار: «هو أن يؤدي المسلم بالحج والعمرة معًا، وفي هذه الحالة أيضا يقوم المسلم بحلق رأسه أو التقصير والتحلل من إحرامه بعد رمي جمرة العقبة، وتكون حلاقته في يوم العيد».

أما النوع الثالث فهو التمتع، وهو أن يؤدي فيه المسلم العمرة خلال أشهر الحج ولكن من ميقات بلده، وهنا يتحلل المسلم بعد الانتهاء من أداء العمرة، كما لفتت دار الإفتاء إلى أنَّ في هذه الحالة كل ما كان ممنوع منه بسبب الإحرام يحل له، وأشارت أيضا أن في حالة التمتع، على المسلم هدى لو كان ليس من أهل مكه، وهذا لتمتعه.

وقالت دار الإفتاء: «إذا كان الحاج متمتع قصر شعره وتحلل من إحرامه وانتظر قدوم يوم التروية، أما القارن والمفرد فهما على إحرامهما إذا وصلا لمكه قبل بوم التروية، كما يقوما بطواف القدوم وبعد ذلك يمكنهما السعي بين الصفا والمروة ويمكن أن يؤخراه إلى طواف الإفاضة وفي كلا الحالتين يظلا على إحرامهما».