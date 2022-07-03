ما حكم الأضحية بالحيوانات المريضة؟.. دار الإفتاء توضح

تناولت دار الإفتاء المصرية حكم الأضحية بالحيوانات المريضة في فتوى نشرتها على الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، والتي تضمنت رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال تلقته الدار يقول: يقول السائل: اعتدت على القيام بالأضحية وعندي حيوان مريض؛ فهل يجوز شرعًا التضحية به؟.

حكم الأضحية بالحيوانات المريضة

وبخصوص حكم الأضحية بالحيوانات المريضة، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: اشترط الفقهاء عدة شروط لصحة الأضحية؛ منها: سلامة الأضحية من العيوب الفاحشة؛ وهي العيوب التي من شأنها أن تُنْقِص الشحم أو اللحم، ومن تلك العيوب ما ذُكِر في حديث البراء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم يقول: «لَا يَجُوزُ من الضَّحَايَا أربعٌ: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمَرِيضةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاءُ التي لا تُنْقِي» رواه أحمد والحاكم وغيرهما.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن معنى العَجْفَاء التي لا تُنْقِي أي: الهزيلة التي لا مُخَّ فيها، والنقي: المخّ الذي في داخل العظام، فهزالها يجعلها لا ترعى في المرعى ممَّا يؤثِّر سَلبًا على لحمها، وهذا صادقٌ على الحيوانات المصابة بالأمراض المؤثرة على الشحم واللحم؛ فإنّ مِن أعراض المرض -كما سبق- كون الحيوان لا يأكل ولا يشرب، ممَّا يسبّب له الهزال المؤدِّي إلى النُّفُوق.

دار الإفتاء

وتابع علام في توضيح حكم الأضحية بالحيوانات المريضة عبر موقع دار الإفتاء قائلا: يضاف إلى ذلك أنَّ الحيوان المصاب بهذا المرض داخلٌ في مسمَّى «المريضة البَيِّن مرضها»؛ وهي التي يظهر مرضها لمَن يراها، وهزال الحيوانات المصابة بهذا الداء لا تخطئه العين.

واختتم المفتي حديثه عن حكم الأضحية بالحيوانات المريضة قائلا: وعلى ذلك فلا يجوز الأضحية بالحيوانات المصابة بمرض معيب يتسبب في نقصان الشحم أو اللحم، والله سبحانه وتعالى أعلم.