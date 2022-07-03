مواقف بطولية للحجاج.. أحدهم مصاب بكسر في العمود الفقري وصمم على أداء المناسك

قال الدكتور عبدالرحمن الصائغ، استشاري الجراحة والسمنة في مستشفى السلام بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إن طوارئ المستشفى تشهد مواقف عدة لا تنسى لحجاج بيت الله الحرام هذا العام.

حاج مصاب بكسر في العمود الفقري وصمم على أداء المناسك: أنا بخير

وروى «الصائغ»، في تصريحات تليفزيونية لقناة السعودية، بعض المواقف التي لا تنسى لأبطال الطوارئ بموسم الحج 2022 في السعودية، حيث وصل حاج إلى طوارئ المستشفى، من خلال توجيه للهلال الأحمر لنقله إلى المستشفى، وذلك بعد سقوطه على الأرض فجأة داخل الحرم المكي، معربا عن أن الحاج كان يبكي بشدة داخل قسم طوارئ المستشفى، موضحا أنه كان يقول «أنا بخير»، بالرغم من وجود كسور كبيرة في عموده الفقري وذلك من أجل إكمال حجه، ولكن استطاع الفريق الطبي بالمستشفى توضيح الآلية كاملة للمصاب من حيث احتياجه إلى عملية أو حزام خارجي لتثبيت الفقرات.

مواقف لا تنسى لأبطال الطوارئ في موسم الحج

وأوضح «الصائغ» للمصاب، أن وزارة الصحة السعودية توفر قوافل للحجاج المصابين، وبتلك الطريقة لن تضيع فريضة الحج، مؤكدا أن الفريق الطبي استطاع علاجه ومتابعة حالته الصحية لاستكمال مناسك الحج الخاصة بها بشكل طبيعي.

وشهدت خدمات المسجد الحرام لموسم الحج هذا العام، تطورًا كبيرًا من خلال تطويع التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وذلك فى محاولة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، في إطار تحقيق تطلعات وتوجيهات وزارة الحج و العمرة، في توفير كل يحتاجه المترددون على بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن.