إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية للقطاعين الحكومي والخاص

مع حلول شهر ذي الحجة يبحث كثيرون عن موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي، حتى أن موعدها تصدر محركات البحث على مدار الأيام الماضية، والأمر ذي أهمية سواء للمواطنين السعوديين أو للمقيمين داخل المملكة، إذ أعلنتها وزارة الموارد البشرية السعودية مؤخرًا باعتبارها الجهة المنوطة بمثل هذه الأمور.

وكانت السعودية استطلعت هلال شهر ذي الحجة، ومن المقرر أن يكون عيد الأضحى في المملكة موافقًا ليوم السبت 9 يوليو العاشر من ذي الحجة.

إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية للقطاع الحكومي

وأعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية أن إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية للقطاع الحكومي ستكون 9 أيام، وتبدأ من غد الإثنين 4 يوليو الموافق الخامس من شهر ذي الحجة، وتنتهي يوم الثلاثاء 12 يوليو الذي سيوافق يوم 13 ذي الحجة.

والإجازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومي في الأعياد والمناسبات تكون بأجر كامل، وهي في ذلك تتساوى أيضًا مع إجازات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية للقطاع الحكومي للقطاع الخاص

أما عن إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية للقطاع الخاص فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية أنها ستكون 4 أيام، إذ أنَّ المادة 112 من نظام العمل في المملكة تنص على أنه لكل عامل الحق في الحصول على أجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

وذكرت وزارة الموارد البشرية السعودية أنَّ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي سبتدأ يوم وقفة عرفة الموافق 8 يوليو والموافق يوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة، وتستمر الأجازة أول يوم العيد وثاني وثالث أيام العيد أي ستنتهي يوم 11 يوليو، على أن يراعي ذلك الحالات التي تتطلب المناوبة في بعض الأعمال.

إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية للقطاع الحكومي للقطاع الخاص

أما بالنسبة للبنوك فإن إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية فستكون بداية من يوم وقفة عرفة أي 9 ذي الحجة الموافق 8 يوليو، وستستمر 4 أيام كذلك مثل القطاع الخاص.

ولكن يستثنى من الإجازات بالنسبة للبنوك الفروع الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لقيام هذه الفروع بتلبية الخدمات للحجاج.