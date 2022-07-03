«لبيك اللهم لبيك».. تعرف على تردد قناة الحج السعودية علي النايل سات

بالتزامن مع بدء العشر الأوائل من شهر ذو الحجة، بدأ عدد كبير من المسلمين على مستوى الوطن العربي والعالم، في البحث عن تردد قناة الحج السعودية علي النايل سات، لنقل شعائر ما يحدث من داخل الحرم المكي كالصلوات الخمس من داخل المملكة العربية السعودية، مع سماع تكبيرات العيد بعد كل صلاة «لبيك اللهم لبيك».

تردد قناة الحج السعودية علي النايل سات

وتصدر البحث عن تردد قناة الحج السعودية علي النايل سات، مواقع البحث والتواصل الاجتماعي المختلفة على شبكة الإنترنت، وخاصة في ظل اقتراب موسم الحج، وعمل القناة على مدار الساعة، العمل على تخصيص بث مباشر لكل ما يدور في المسجد الحرام مع الاستمرار في إذاعة تكبيرات العيد، التي سوف تستمر حتى صلاة عيد الأضحى يوم السبت المقبل.

وتنشر «الوطن» تردد قناة الحج السعودية علي النايل سات، وهو 12015، ومعدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

وتستقبل المملكة العربية السعودية هذا العام نحو مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وهو رقم يعد كبيراً مقارنة بالعامين الماضيين، حيث قلصت المملكة أعداد حجاج البيت الحرام، إعمالاً بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، حيث بلغ حجاج العام الماضي 60 ألف حاج فيما يلغ حجاج العام قبل الماضي 10 آلاف حاج، بينما كانت تستقبل المملكة قبل انتشار جائحة كورونا المستجد نحو 3 ملايين حاج.

شروط الحج في المملكة العربية السعودية

ووضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط، لاستقبال الحجاج هذا العام، وهي ألا يزيد عمر الحاج على 65 عاماً، وأن يكون حاصلاً على جميع التحصنيات الأساسية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ضرورة إجراء الحاج لفحص PCR على أن تكون نتيجة الفحص سلبية وأن تكون العينة مأخوذة قبل السفر بـ72 ساعة، كما اشترطت أن يتلقى الحجاج القادمين من خارج المملكة لقاحات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية وألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن عام.