«الحج السعودية»: إجراءات فورية ومقاعد إضافية لحل أزمة حجاج دول أوروبا

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أنها تعمل مع الجهات المختصة على تأمين رحلات بديلة ومقاعد إضافية لحجاج بريطانيا والولايات المتحدة ودول أوروبا، بعدما واجهوا مشاكل تقنية خلال سفرهم.

تأشيرات فورية لدخول المملكة

ووفقًا للبيان الذي نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أشارت وزارة الحج السعودية، إلى أنه من بين الإجراءات التي اتخذتها، إصدار «تأشيرات فورية» للدخول إلى المملكة، وذلك ضمن حزمة من الحلول العاجلة للتحديات التي واجهها ضيوف الرحمن مع محدودية السعة المقعدية للرحلات، والصعوبات التقنية التي واجهت البوابة الإلكترونية المتخصصة بحجاج الخارج.

التيسير على الحجاج

ووصفت هذه الإجراءات بأنها تحرك يأتي حرصا على التيسير وحل أي تحدٍ يواجه ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام لضمان حصول كل حاجة وحاج على فرصة أداء فريضة الحج وزيارة المشاعر المقدسة ممن حظوا بفرصة اختيارهم لهذا العام.

وأعلنت الوزارة السعودية المعنية بشؤون الحج والعمرة، وصول 282 ألفا و523 حاجا إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

كما أوضحت بيانات للوزارة أن 227 ألفا و420 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 43 ألفا و276 حاجا.