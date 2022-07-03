الكنيسة الأسقفية تطلق سلسلة مبادرات بيئية استعدادًا لمؤتمر المناخ Cop27

أعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية إطلاق سلسلة من المبادرات البيئة للتوعية بمخاطر التغير المناخي والحفاظ على البيئة وذلك قبل شهور من انطلاق مؤتمر Cop22 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

فوزي: الكنيسة تدرك دورها في خدمة المجتمع

من جانبه قال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إن الكنيسة تدرك جيدًا دورها كمؤسسة دينية تعمل في خدمة المجتمع ومن ثم تطلق تلك المبادرات بالشراكة مع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم على أن تستمر المبادرات لمدة ستة أشهر.

وقال رئيس الأساقفة إن مبادرات الكنيسة تستهدف فئات مختلفة من المجتمع مثل الشباب والإعلاميين والعاملين بالقطاع الزراعي حيث تتم في عدة محافظات بينها القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والمنيا والسويس.

«معًا من أجل مصر الخضراء»

وأكد رئيس الأساقفة إن سلسلة المبادرات تحمل شعار "معًا من أجل مصر الخضراء" استكمالًا لمبادرات معا من أجل مصر ومعا من أجل تنمية مصر التي اطلقتها الكنيسة خلال السنوات الماضية واستهدفت مجالات الحوار الديني والعمل الاجتماعي مشيرًا: مبادرات معا من أجل مصر الخضراء تربط الكنيسة بالتوجهات العالمية للحفاظ على البيئة وتنقلها للمجتمع المصري.

من المنتظر أن تنطلق أولى هذه المبادرات بمحافظة المنيا هذا الأسبوع بمحاضرات توعوية للشباب وبالشراكة مع جمعيات أهلية محلية.