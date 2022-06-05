رئيس الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة سيامة 10 من الأساقفة الجدد

هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على سيامة عشرة من الأساقفة الجدد، اليوم الأحد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس الإنجيلية: «نهنئ قداستكم، والأساقفة الجدد، ونصلي إلى الله أن يمنح بلادنا بركات الإثمار، والكنيسة جزء من عملية الإثمار بالمشاركة الفعالة وخدمة المجتمع، من خلال العمل والبناء واجتياز التحديات».

ويواصل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولته الرعوية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وزيارة عدد من الكنائس الإنجيلية، ولقاء عدد من قادة الكنائس الأمريكية، بجانب مقابلة عدد من المسؤولين، وقادة مؤسسات المجتمع المدني.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الأحد صلوات قداس سيامة عشرة من الأساقفة الجدد، وذلك في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.