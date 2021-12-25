سامي فوزي: نشعر بالأمان في بلدنا أثناء الاحتفال بالعيد كل عام

دقت مساء أمس، أجراس كاتدرائية إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بالزمالك، في تمام الثامنة مساءً، لإقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، الذي تحتفل به الكنيسة وفقا للتقويم الغربي، حيث ترأس القداس، الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

الكنيسة تشدد على الإجراءات الاحترازية

وأوضح الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه في ليلة عيد ميلاد السيد المسيح، يتم الاحتفال بالوعظ وخدمة التناول عن طريق الترانيم الميلادية، وقال: «خلال الأسابيع الماضية قمنا بعمل ترانيم على إضاءة الشموع احتفالا بمولد السيد المسيح».

وأكد «فوزي»، أن الكنيسة شددت على الإجراءات الاحترازية، من تباعد اجتماعي وارتداء كمامات، وصولا إلى المطهرات وأدوات التعقيم، كما أشار إلى التهنئة التي وصلته من شيخ الأزهر والكنيسة القبطية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتوجه بالشكر للدولة على الجهود التي بُذلت في تنظيم القداس، قائلا: «نحن نشعر بالأمان في بلدنا، أثناء الاحتفال بالعيد في كل عام».

رسالة العيد هي السلام

وأضاف رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أن رسالة العيد هي السلام والمحبة، لأن السيد المسيح جاء لينشر السلام والمحبة بين الناس، ويكون الجميع في أمان وسلام، ولكي يحظى الناس بهذا السلام، لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون بها، للوقاية من فيروس كورونا فلا يتعرض أحد لأي أضرار.

كما أعرب «فوزي»، عن سعادته بخبر عودة القداس في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «خبر عودة القداس في العاصمة الإدارية الجديدة هو خبر رائع، ونتمنى أن يكون العام الجديد مليئا بالبركة على بلادنا والخير، ويكون فيه الخلاص من الوباء»، كما توجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على المجهود الذي يبذله من أجل رفعة البلاد، مؤكدا أن الدولة تشهد تقدمات ملحوظة وازدهار في مختلف المجالات.