قرش مصاب يظهر بأحد شواطئ الغردقة.. و«المحميات»: جاء طلبا للمساعدة (صور)

تلقت جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر إخطارا بظهور قرش مصاب على شواطئ الغردقة، بعدما رصدته رحلة بحرية بواسطة أحد الغطاسين برفقة مجموعة من السائحين أمام شواطئ منطقة شيراتون بمدينة الغردقة، وتم إبلاغ محميات البحر الأحمر بالأمر.

ظهور قرش مصاب على شواطئ الغردقة

وأشار حسن الطيب، الخبير البحري ومستشار جميعة الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إلى أن جميعة الإنقاذ البحري تلقت بلاغا من «إبراهيم سنوركليج»، أحد العاملين في القطاع البحري، يفيد بظهور قرش مصاب من نوع «المأكو»، جاء إلى شواطئ الغردقة يطلب الإغاثة من الإصابة التي لحقت به.

فرحة السائحين بظهور القرش

وأوضح «الطيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الأربعاء أن القرش مصاب في الجزء الخلفي من ناحية الزعنقة، ويبلغ طوله حوالي 3 أمتار، لافتاً إلى سعادة السائحين الأجانب الذين كانوا على ظهر رحلة بحرية برؤية القرش الذي ظهر هادئا ومتأثرا بإصابته، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية له أثناء الاقتراب منهم طالبا المساعدة.

تحذير من الاقتراب للقرش أو صيده

ومن جانبه، قال الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، إن ظهور القرش على الشواطىء يرجع إلى إصابته وطلبه المساعدة، خاصة أن تواجد القرش في هذه المنطقة هو نادر الحدوث لأنه عادة يتواجد في المناطق العميقة، وظهوره يدل على نظافة البيئة البحرية.

وحذر «كمال» في تصريحات لـ«الوطن»، الصيادين من صيده وتركه حتى يتعافى، خاصة أن القرش لديه القدرة على ذلك، مؤكدا الحفاظ على مثل هذه الكائنات البحرية لأهميتها ودورها في عملية التوازن البحري.