رابط نتائج الصف التاسع في سوريا 2022 لجميع المحافظات  

انتهى الطلاب في سوريا، خلال الأيام الماضية، من أدء الامتحانات في المرحلة الابتدائية والإعدادية، حيث أجريت الامتحانات في مناطق سيطرة الحكومة السورية بشكل طبيعي ووسط إجراءات احترازية ووقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ومع انتهائه الامتحانات بات البحث عن رابط نتائج الصف التاسع في سوريا 2022 من أكثر الموضوعات الرائجة.

والتعليم في سوريا هو حق يكفله الدستور والقانون، ويقسم التعليم إلى عدة مراحل، تبدأ من مرحلة التعليم الأساسي وهي من فترة بلوغ الطفل سن 7 سنوات، وهنا يكون التعليم إجباريا وإلزاميا مع ضمان مجانيته في الوقت نفسه، وعانى التعليم بطبيعة الحال جراء الحرب السورية.

طريقة الوصول إلى رابط نتائج الصف التاسع في سوريا 2022

ويمكم الوصول إلى رابط نتائج الصف التاسع في سوريا 2022 من خلال موقع وزارة التربية السورية، عن طريق الدخول إلى النتائج الامتحانية، وبالضغط على الأخيرة يتم فتح نافذة، ثم الضغط على اختيار دورة 2022.

وبعد الضغط على اختيار دورة 2022 ستظهر نتائج الصف التاسع، ويتم إدخال المحافظة، ثم إدخال رقم الاكتتاب أو رقم الجلوس، وبعدها يتم الضغط على خانة البحث لتظهر النتيجة على الفور في جميع المواد حال اعتمادها بالفعل وإتاحتها للطلاب.

موعد ظهور نتائج الصف التاسع في سوريا 2022

أما عن موعد ظهور نتائج الصف التاسع في سوريا 2022، فقد أعلنت وزارة التربية السورية اليوم أن عمليات تدقيق وإدخال النتائج العامة في مركز الحاسب بوزارة التربية لا تزال مستمرة.

وأضافت، عبر صفحتها الرسمية عبير فيسبوك أنه «وعلى ذات الوتيرة حدثت مديرية المعلوماتية تطبيق نشر نتائج الامتحانات العامة، لتحميله».

ويمكن معرفة نتائج الصف التاسع من خلال الدخول على رابط وزارة التربية السورية.

مراحل التعليم في الجمهورية العربية السورية

وينقسم التعليم في سوريا ما قبل الجامعي إلى مرحلتين الأولى هي مرحلة التعليم الأساسي وهي مقسمة بدورها إلى مرحلتين، الأولى من الصف الأول وحتى الرابع، والثانية من الصف الخامس وحتى التاسع.

ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة التعليم الثانوي أو المهني أو التجاري أو الزراعي، والتي تكون 3 سنوات.