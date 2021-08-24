وزير التعليم: حصلت على 84% في الثانوية العامة «طلعت الثاني على سوريا»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة شهادته في الثانوية العامة، موضحا أنه لا يتذكرها بشكل دقيق، لكن قد تتراوح ما بين 84% لـ 86%، وقد حصل عليها من مدينة حلب في سوريا، إذ حصل على الشهادة الإعدادية والثانوية من تلك المدينة، «الرياضيات والعربي في سوريا ثقيل جدا، أنا طلعت الثاني على سوريا في الوقت ده كان تقريبًا بـ 84% أو 86%»، مؤكدا أن الطلاب استعجبوا من درجات الثانوية العامة هذا العام.

وزير التعليم يكشف سبب زيادة نسبة التظلمات العام الجاري

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»: «دول طلاب مسمعتش كلامنا اللي قولناه من 3 سنوات، ظلوا يروحوا دروس اللي فيها تلقين أكثر من أي شيء، وفي الآخر يقولوا التصحيح فيه تشكيك، يعني هما عاوزين يلقوا اللوم على أي شيء غير أنفسهم»، موضحًا أن نسبة زيادة التظلمات هذا العام من نتيجة الثانوية العامة جاءت كونها مجانية، «الناس قالت تجرب».

نثق في التصحيح الخاص بامتحانات الثانوية العامة

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة من أجل إثبات أن التصحيح تم بعمل كبير جدًا ومتقن جدًا، تم فتح التظلمات مجاني، «التظلم قبل كده في المادة الواحدة بـ 100 جنيه، نسبة الزيادة في التظلمات عشان اتعمل مجاني، الناس قالت وماله نجرب، يمكن نكسب أي حاجة، احنا قولنا للناس إحنا واثقين في التصحيح، وتعالى اطلب أي حاجة ومش هندفعك عشان نثبت أن دي نمرتك»، كما وجه الوزير حديثه لأولياء الأمور عند اختيار الكليات.

رسالة من وزير التربية والتعليم لـ أولياء الأمور

وتابع: «كل ولي أمر يحاول يدفع ولاده عشان يدرسوا الحاجة اللي يحبوها واللي متمكنين منها واللي عندهم مهارة فيها، النجاح في أي مهنة تعليم عالي أو تعليم فني وإتقانها أقيم من أي شيء خالص، ما يُسمى كليات قمة ده مصطلح مصري فقط، يبقى اسمه مهندس وهو مش مهندس كويس يبقى لا بيفيد صاحب الشهادة ولا بيفيد المجتمع، بقى مهندس عشان باباه ومامته يبقوا فرحانين بيه، مع أنه لو طلع مخرج أو أديب برضوا هيفرحوا بيه، الحاجة اللي متفوق فيها هي دي كلية القمة».