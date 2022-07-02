عدوان إسرائيلي جديد على سوريا.. إصابة اثنين بينهما سيدة في قصف جوي

أعلن مصدر عسكري سوري إصابة اثنين من المدنيين إثر عدوان إسرائيلي، فجر اليوم، على محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية.

وأوضح المصدر لوكالة أنباء «سانا»، حدوث بعض الخسائر المادية جراء العدوان، مشيرًا إلى أنّه في الساعة السادسة والنصف، صباح اليوم السبت، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفاً عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس.

إصابة اثنين بينهما سيدة

وأضاف المصدر العسكري أنّ العدوان أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح أحدهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية.

فيما أشار المرصد السوري، إلى حدوث انفجارات هائلة عقب القصف الإسرائيلي على مواقع جنوبي طرطوس، منوها بأنّ القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لتخزين السلاح تابعة لحزب الله

المرصد السوري: القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لتخزين السلاح تابعة لحزب الله

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ القصف الإسرائيلي استهدف مخازن أسلحة بالقرب من مطار دمشق فوق مدرج التشغيل الوحيد المتبقي فيه كان سيتم نقلها للبنان وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأشار المرصد السورى إلى أن النظام السورى قد لا يعرف بوجود مستودعات أسلحة لحزب الله في المنطقة المستهدفة.

وفي يونيو الماضي، قصف الطيران الإسرائيلي مطار دمشق الواقع جنوب العاصمة السورية وألحق أضرارا بالمباني وأوقف مهابط الطائرات عن الخدمة وجرى الإعلان وقت ذلك عن وقف الحركة الجوية من وإلى مطار دمشق.

الطيران الإسرائيلي قصف مطار دمشق الشهر الماضي

يشار إلى أنه منذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها استهدفت مواقع للجيش السوري والقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني، حلفاء النظام السوري.

ومن النادر ما تعلق إسرائيل على هجماتها على سوريا، لكنها تؤكد دائما أنها لن تسمح لإيران ببسط نفوذها إلى حدود إسرائيل.