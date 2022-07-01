«جوتيريش» يعين مغربية نائبة للمبعوث الخاص إلى سوريا

شهدت منظمة الأمم المتحدة وبعثاتها حول العالم عدد من الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أبرزها تعيين الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، الدبلوماسية المغربية نجاة رشدي في منصب نائب المبعوث الخاص إلى سوريا جير بيدرسون.

وعين الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، الدبلوماسية المغربية نجاة رشدي في منصب نائب المبعوث الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن رشدي ستخلف خولة مطر من البحرين.

وأعرب جوتيريش، لـ مطر عن امتنانه لجهودها وتفانيها في البحث عن السلام في سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«إن أتش كيه»: أول حضور لـ«جوتيريش» في حفل هيروشيما

من جانبها، قالت قناة «إن أتش كيه» اليابانية، إن جوتيريش سيحضر مراسم إحياء ذكرى السلام في مدينة هيروشيما الواقعة غرب اليابان، في 6 أغسطس المقبل بمناسبة ذكرى قصف الذري الأمريكي للمدينة اليابانية في عام 1945، مشيرة إلى أنه سيكون هذا أول حضور للمسؤول الأممي في حفل هيروشيما.

بدورها، حثت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، المعروفة باسم «يونميس»، على تطبيق اتفاق السلام الهش الذي توصلت إليه الأطراف المتحاربة في البلاد، محذرة من أن الوقت بدأ ينفد.

انتهاء الفترة الانتقالية التي نص عليها اتفاق السلام في فبراير المقبل

وتنتهي الفترة الانتقالية التي نص عليها اتفاق السلام في فبراير المقبل على أن تجري انتخابات قبل 60 يوما من هذا الموعد، فيما لم تنفذ عدة بنود نص عليها الاتفاق، بما في ذلك صياغة مسودة دستور دائم وقانون الانتخابات.

وأشار رئيس البعثة الأممية، نيكولاس هايسوم، إلى أن التقدم على صعيد تطبيق اتفاق السلام لا يزال بطيئا، مضيفا في مؤتمر صحفي في العاصمة «جوبا»، أنهامش تطبيق المعايير الأساسية بدأ يضيق مع بقاء 8 أشهر فقط.