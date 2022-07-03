جبالي لـ«النواب»: التزموا لتحصلوا على الإجازة وتعودوا إلى دوائركم

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، مشروع قانون مُقدم من النائبة أميرة العادلي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن مكافحة زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجان «الشؤون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان».

انتهاء الجلسات البرلمانية

وفي سياق آخر، طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء، بالالتزام خلال الجلسات العامة المتبقية من عمر دور الانعقاد الثاني، وأضاف موجّها حديثه للأعضاء: «اقترب موعد انتهاء الجلسات البرلمانية، وستحصلون على إجازة لتعودوا إلى دوائركم وتلتقون بالجماهيرر، علينا بالالتزام لتحصلوا على الإجازة، التي ستكون بدايتها مع إجازة عيد الأضحى المبارك».

تقرير لجنة التضامن الاجتماعي

وبدأ مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

صندوق قادرون باختلاف

يتضمن التعديل الجديد، تعديل مسمى قانون «صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة»، ليكون صندوق «قادرون باختلاف»، وذلك تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين.