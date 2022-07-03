مواعيد صرف مرتبات يوليو 2022 لـ4.5 ملايين موظف وعامل

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يوليو المقبل للعاملين بـ 66 وزارة وجهة وهيئة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة ويعمل بهم أكثر من 4 ملايين موظف بداية من الأحد الموافق لـ 24 يوليو المقبل على مدار 5 أيام.

جداول ومواعيد صرف مرتبات يوليو2022

ووفقاً لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية الشهر الحالي أعلنت جداول ومواعيد صرف مرتبات يوليو2022 الحالي لتبدأ يوم الأحد الموافق لـ 24 يوليو المقبل للموظفين والعاملين بـ 33 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة ابرزهم وزارات الصحة والداخلية والخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والري والموارد المائية والزراعة.

كما أشار الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية إلى صرف المرتبات الخاصة بشهر يوليو 2022 لكافة العاملين و الموظفين بالـ 66 وزارة وهيئة وجهة حكومية ايام الثلاثاء الموافق لـ 26 يوليو ثم الخميس الموافق لـ 27 يوليو وأخيراً الأحد الموافق لـ 31 يوليو المقبل.

33 وزارة وجهة وهيئة حكومية تصرف المرتبات

وتواصل وزارة المالة بحسب الكتاب الدوري في اليوم التالي الأثنين الموافق لـ 25 يوليو المقبل صرف مرتبات يوليو 2022 لـ 33 وزارة وجهة وهيئة حكومية أبرزهم وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والزراعة والتنمية المحلية والبيئة والطيران المدني والتضامن الاجتماعي والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول.

وأكد الكتاب الوري على أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر2022، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام خلال الأشهر الثلاثة، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهابت الوزارة، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.