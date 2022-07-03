إدوارد يعلن إصابته بفيروس كورونا.. نشر صورة الاختبار الإيجابي

أعلن الفنان إدوارد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد ما نشر عبر خاصية «أستوري» على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لنتيجة الاختبار والتي جاءت إيجابية وعلق عليها قائلاً: «كورونا».

كان الفنان إدوارد تحدث عن مشاركته في مسلسل «ملف سري»، الذي ظهر فيه بدور «حازم» صديق المستشار «يحيى»، لافتًا إلى أنه في الأعمال السابقة كان يقوم بدور صديق البطل، مشيرا إلى أنه تلقى ردود فعل مشجعة حول دوره في المسلسل، معقبًا: «الناس بتقولي برافو يا إدوارد، دورك مختلف».