موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 للموظفين.. «هتقبض بعد العيد»

بحلول شهر يوليو من عام 2022، بدأ الكثير من المواطنين يبحثون عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو من عام 2022، إذ يأمل العديد من الموظفين العاملين في الدولة في صرف المرتبات الخاصة بهم مبكرًا دون تأخير، خصوصا أن هذا الراتب يأتي بعد عيد الأضحى المبارك.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر يوليو من عام 2022، وفق ما أعلنته وزارة المالية في بيان لها، كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر يوليو

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو من عام 2022 كالتالي:

الأحد 24 يوليو

أوضحت وزارة المالية أن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو تبدأ يوم الأحد الموافق 24 يوليو، إذ يتم صرف المرتبات لعدد 33 وزارة وهيئة وتتمثل في الآتي:

- الوزارات: «البترول، السياحة، البيئة، الطيران المدني، التجارة والصناعة، الإسكان، الآثار، الثقافة، الأوقاف، الداخلية، شئون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإنتاج الحربي، القوة العاملة، الاتصالات، النقل، التموين، التضامن الاجتماعي، الصحة».

- مديريات الخدمات بالمحافظات: «الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوى العاملة، الإسكان والمرافق».

- هيئات مستقلة: «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، أمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب».

الإثنين 25 يوليو

- الوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية».

- مديريات الخدمات بالمحافظات: «دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، التربية والتعليم، الزراعة، الطبي البيطري، الشباب والرياضة».

- هيئات مستقلة: « القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الغفتاء، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، رئلسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، باقي الجهات الأخرى».