شباب الأعمال» تناقش دعم البنك الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال ندوة تحت عنوان «برامج تمويل الاقتصاد الأخضر وسلاسل القيمة» الخضراء، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إذ تطرق اللقاء لبرامج التمويل المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الاقتصاد الأخضر «GEEf»، وبرنامج تمويل سلاسل القيمة الخضراء «GVC».

واستعرض جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية بداية الجمعية وعدد الأفرع، والشركات التي تضمها الجمعية ممثلة في العديد من القطاعات الصناعية والاستثمارية وغيرها.

من جهته، قال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لـ شباب الأعمال، إنَّ اللقاء تطرق إلى المعايير الأهلية للبرنامجين والقطاعات التي يمثلها كل برنامج وكذلك آليات التمويل، مشيرًا إلى أنَّ اللقاء ألقى الضوء على قائمة التكنولوجيا وقائمة المعدات والماكينات والأدوات التي تحقق الكفاءة في التشغيل ولا تتعدي تكلفتها مبلغ 300 ألف دولار.

تعد هذه هي أسرع طريقة لتمويل القروض، إذ توجد قائمة بالمعدات والماكينات عالية الكفاءة التي تمّ تقييمها واعتمادها مسبقاً، مضيفاً أنَّ أكثر من 28 دولة مشتركة بالمشروع بتمويل يصل لأكثر من 5 مليارات يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة 170 مؤسسة مالية، وخبرة أكثر من 10 أعوام في مجال الخدمات المصرفية الخضراء.

من جهته، قال أشرف زيتون ممثل البرنامج، إنَّ هناك نقلة نوعية في قطاع الأعمال المصري عن أهمية تبني ممارسات مستدامة، ليس فقط لمسؤوليتهم المجتمعية تجاه مكافحة تغير المناخ ولكن أيضا لضمان استمرار قدراتهم التنافسية خاصة في أسواق التصدير، مشددا علي سعادتهم بالانضمام إلى الجمعية المصرية لشباب الأعمال لتقديم خطوط التمويل الخضراء المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ونوه إلى أنَّ البرنامج لديه الكثير لنقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة، آملًا أنَّ تكون الشراكة مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال بداية تعاون مثمر يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الأخضر، التي تمّول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

استهداف برامج خاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية

وأكّد زيتون، بأن البرنامج يستهدف تمويل استثمارات في مجالات تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية والطاقة والإدارة المستدامة للأراضي بهدف رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية لهذه الشركات ودعما للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في قطاعات «الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام المياه، وكفاءة استخدام الطاقة، وإدارة الطاقة في المباني، وترشيد وإعادة استخدام المياه ومياه الصرف، وكفاءة استخدام الموارد في الاقتصاد الدوار، والإدارة المستدامة للأراضي»، مشيراً إلى أنَّ المشاريع المستهدفة هي المشروعات الزراعية، وصناعة الأغذية والصناعات الكيماوية، وصناعة المنسوجات، والصناعات الميكانيكية، وجميع الصناعات المتجددة، وذات الأداء الكفء، والخدمات اللوجستية.