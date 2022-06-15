«شباب الأعمال» تناقش معوقات الاستثمار مع قيادات جمارك القاهرة

استضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وفدا من الإدارة المركزية لجمارك القاهرة والإدارة العامة لجمارك خدمات الاستثمار بمصلحة الجمارك المصرية لمناقشة أهم المشاكل التي تواجه أعضاء الجمعية، وعلى رأسها بطء الإجراءات في بعض المنافذ الجمركية، بناء علي توجيهات وكيل أول الوزارة، الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك حيث شارك في اللقاء جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس بسام الشنواني الأمين العام ومحمد أبو باشا أمين الصندوق بالجمعية، وعدداً من أعضاء الجمعية، وتطرق اللقاء إلى العديد من المحاور التي استهدفت تسريع الإجراءات التي تعمل بها إدارة خدمات الإستثمار داخل مصلحه الجمارك .

توفير آليات لحل مشاكل الأعضاء

من جانبه رحب جمال أبو علي بوفد مصلحة الجمارك والذي ترأسه محمد جمعة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة، وضم الدكتوره شاهيناز الحديدي، مدير عام جمارك خدمات الاستثمار، وأحمد فاروق مدير إدارة قيد المتعاملين، وعماد الكاشف مدير إدارة خدمات الاستثمار، وشدد أبو علي على أهمية اللقاء والدور الذي تلعبه مصلحه الجمارك بقطاعتها المختلفة في دعم الاقتصاد وتسهيل إجراءاته لخدمة المستثمرين وأعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وأشار «أبو علي»، خلال كلمته، أن العلاقات بين الجمعية ومصلحة الجمارك قوية من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه خلال الفترة السابقة، حيث سيتم تفعيل البرتوكول قريبا لتوفير آليات لحل مشاكل الأعضاء وتعزيز سبل التعاون بين الطرفين، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك والاستفادة من كل التطور الحاصل والذي تقوده الدولة في كل القطاعات وعلى رأسها مصلحه الجمارك، ونستهدف دعم التواصل بين الأعضاء والمصلحة.

من جانبها قالت الدكتوره شاهيناز الحديدي مدير عام جمارك خدمات الاستثمار، إن توجه المصلحة يستهدف توفير كافة الخدمات والمعلومات التي يحتاجها المستثمرون لتسهيل الإجراءات ودعم الاقتصاد المصري، مع إزالة كافة العقبات التي تواجه المستمرين داخل الجمعية، فيما أشارت إلى وجود تغييرات جذرية في آليات التعامل مع المستثمرين وأعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال.

خلق همزة الوصل بين الجمعية ومصلحة الجمارك لحل مشاكل المستثمرين

من جانبه، أكد أحمد فاروق مدير إدارة قيد المتعاملين والاتصال مع المستثمرين بمصلحه الجمارك، أن لقاءنا اليوم بالجمعية المصرية لشباب الأعمال يستهدف خلق همزة الوصل بين الجمعية والمصلحة لحل كافة الإجراءات التي تواجه الأعضاء وحل مشاكل المستثمرين داخل الجمعية، مضيفاً، أن هناك تسهيلات كبيرة تقوم بها الإدارة العامة لخدمات جمارك الاستثمار بمصلحة الجمارك، من خلال حلول سريعة لكافة المشاكل التي تواجه أعضاء الجمعية.

وأضاف عماد الكاشف مدير إدارة خدمات الإستثمار بمصلحة الجمارك، أننا نستهدف التواصل مع المستثمرين ودعم العلاقات بين الجمعية والهيئة العامة للاستثمار، وعلى رأس تلك السياسات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، نظام التسجيل المسبق، والذي يستهدف تسهيل وتوفير العديد من الإجراءات والمزايا.

وشدد الكاشف، على أن الخدمات التي توفرها المصلحة تتيح للمتعاملين إنهاء إجراءاتهم من خلال تطبيق خاص بنظام التسجيل المسبق مع متابعته خطوة بخطوة مع مصلحة الجمارك، بالاضافه إلي نظام التفاعل الاقتصادي والذي يستهدف منح الأولوية للمشتركين بالنظام في كافة الإجراءات التي تخدم تسهيل وتوفير الخدمات وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين.

وفي نهايه اللقاء وضعت الجمعية المصرية لـ شباب الأعمال عددا من المشاكل التي تطرق لها المشاركون في اللقاء بالإضافة إلي مشاكل واجهها العديد من أعضاء الجمعية جاء علي رأسها تاخير الإجراءات، وتأخر زمن الإفراج الجمركي، وتأخر سحب العينات، والتتمين وطول فترة الإجراءات الجمركية، ووجود قصور بمنظومة الإفراج الجمركي، فيما شدد الحضور على حل المشاكل التي تتعارض مع الجهات التي تتشارك مع مصلحة الجمارك من خلال المصلحة نفسها، بسبب بطء الإجراءات، وحل بعض المشاكل في الخطوط الملاحية، وإيجاد حلول لتقليل المصاريف، وحل مشاكل غرامات التأخير، وتأخير الجهات الرقابية في العرض.