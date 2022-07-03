الأمريكيون يسخرون من دعوة بايدن لخفض سعر البنزين: «خدمة تغريداتك مفعلة»

أثارت تغريدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، موجة من السخرية والتهكم على مواقع التواصل الاجمتاعي بعد أن ناشد الشركات التي تدير محطات الوقود بتقليل أسعار البنزين، بسبب التضخم الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، إذ يرى كثير من الأمريكيين أن الدعوة ليست ذات تاثير، وذلك بحسب تعليقات رصدتها «الوطن» على تغريدة الرئيس الأمريكي.

مغردة تكتب رسالة للرئيس الأمريكي: هذه نصيحتي لك

وعلق ساخرا حساب باسم Gerg على تغريدة الرئيس الأمريكي قائلا: «شكرا سيدى الرئيس على هذه التغريدة، قامت محطة الوقود المحلية بتخفيض جميع أسعارها دولارين في الحال؛ لأن خدمة تغريداتك مفعلة لديهم».

وكتبت حساب باسم landon ناصحة الرئيس الأمريكى: «رسالتى إليك أيها الرئيس أن مالكي محطات الوقود يجنون حرفيا بنسات (قروش) على الدولار والقليل جدا من الغاز. عليك دعم صناعة البنزين والغاز مرة أخرى لإنقاذ البلاد وإلا لم تفعل ذلك فسيكون اللوم عليك بنسبة 100%».

حساب على تويتر: ما كتبه «بايدن» عن أسعار البنزين هراء

وكتب Tim Young: «حتى الرئيس الذى كتب هذه التغريدة يدرك أنها هراء تماما وأن شركات الغاز لا تتحكم نهائيا فىيما يتم شحنه».

وكتب حساب Shibbetoshi Nakamoto ساخرا: «لقد أظهرت تلك التغريدة لعامل بمحطة الوقود فقال لماذا تريني هذا، فقلت طالب الرئيس بأن تأخذ مني مالا أقل فابتسم لي ابتسامة عريضة؛ لكنه أخذ مني نفس المبلغ».

مطالب بايدن من أصحاب محطات الوقو

وغرد بايدن على حسابه الرسمى بموقع تويتر، قائلا: «خفضوا أسعار الوقد الذى تتقاضونه، ليعكس التكلفة التى تدفعونها مقابل السلعة، إفعلوا ذلك الآن»، مضيفا: «نحن في حرب وخطر عالمي».

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا فى الأسعار نتيجة الحظر على واردات الطاقة الروسية، ويذكر أن الولايات المتحدة حظرت استيراد النفط الروسي ومشتقاته على خلفية العمليات العسكرية التى تقوم بها روسيا فى أوكرانيا.

وسجلت الولايات المتحدة فى الأونة الأخيرة أكبر نسبة تضخم منذ 40 عاما، كما تسجيل أرقاما قياسية لأسعار البنزين.