بايدن: الناتو أكثر اتحادا من أي وقت مضى في دعم أوكرانيا

في مؤتمر صحفي عقده في مدريد قبل مغادرته قمة الناتو، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالطبيعة التاريخية للقمة، والتي شهدت دعوات رسمية للسويد وفنلندا ووعدت بتكثيف موارد الناتو على جناحه الشرقي.

وقال بايدن: «هذه القمة كانت حول تعزيز تحالفنا ومواجهة تحديات عالمنا كما هو اليوم والتهديدات التي سنواجهها في المستقبل».

بايدن: لا يمكن لروسيا في الواقع هزيمة أوكرانيا وتجاوزها

وقدّم بايدن مؤشرات قليلة على أن الصراع سينتهي في أي وقت قريب، مشيرًا إلى أن الأمريكيين سيضطرون إلى تحمل أسعار الغاز المرتفعة لفترة أطول على الأقل، وقال: «طالما استغرق الأمر وقتا، فلا يمكن لروسيا في الواقع هزيمة أوكرانيا وتجاوزها».

وتابع بايدن أن الولايات المتحدة «تفعل بالضبط ما قالته» وتعزز وضع قوتها في أوروبا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تحشد العالم للوقوف إلى جانب أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يستعد لكشف النقاب عن 800 مليون دولار إضافية للمساعدة الأمنية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والذخيرة والرادار.

بايدن: بوتين يحصل على ما لا يريده

وواصل: «نحن ننتقل إلى مكان يعكس حقائق الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، ونحن على وشك إحراز تقدم كبير.. بوتين اعتقد أنه يستطيع كسر التحالف عبر الأطلسي، لقد حاول إضعافنا، وتوقع أن ينكسر عزمنا، لكنه يحصل بالضبط على ما لا يريده».

وقالت شبكة سي إن إن معلقة على كلمة بايدن: «من غير الواضح ما إذا كانت أي من الخطوات المتخذة للرد على الحرب في أوكرانيا في اجتماعات هذا الأسبوع في أوروبا، سواء عقوبات جديدة ومزيد من المساعدات العسكرية، يمكن أن تغير الزخم في ساحة المعركة الذي يخدم روسيا حاليًا، ومع تورط روسيا في صراع استنزاف طويل الأمد ، يغادر قادة الناتو هنا متخذين خطوات تاريخية لمعالجة الوضع الأمني ​​المتغير جذريًا، فقد أعطت المنظمة إحساسًا متجددًا بالهدف بعد سنوات من التردد في كيفية التعامل مع روسيا».