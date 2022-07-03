وزير الخارجية النمساوي: ندعم مصر للحصول على حصتها من مياه النيل

قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبيرج، إنّ تدفق النيل لا يخص دولة واحدة، لكن الدول المطلة على النهر بأكملها، مؤكدا أنّه لا يجب لدولة واحدة أن تحتل مياه النيل وتسيطر عليها، ويحق لمصر الحصول على حصتها من مياه النيل، ومن هنا تدعم النمسا مصر في هذا الحق.

مؤتمر قمة المناخ

وأضاف شالنبيرج، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري: «نتطلع إلى العمل مع مصر لاستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر بشرم الشيخ، لأن هذه القضية لا تهم دولة بعينها، بل العالم أجمع، وهي قضية وجودية، وتستطيعون أن تثقوا في النمسا للتعاون مع مصر في تحضيرات هذه القمة الكبيرة».