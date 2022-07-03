«الضرائب» توضح التعامل الضريبي مع «الفري لانسر»

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن تعامل المصلحة ضريبيا مع ممارسي المهن الحرة عبر الإنترنت وتعمل لحسابك الخاص بنظام (free lancer) حتى لا يقع تحت طائلة قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن على كل من يمتهن مهنة حرة ويعمل لحسابه الخاص بنظام «فري لانسر»، عليه أن يتقدم بالتسجيل في ضريبة الدخل بمصلحة الضرائب.

معظم الأنشطة التي تُمارس في صورة العمل الحر هي أنشطة مهنية

وحول احتساب ضريبة القيمة المضافة، أوضحت «الضرائب المصرية»، عبر صفحتها الرسمية، أن معظم الأنشطة التي تُمارس في صورة العمل الحر هي أنشطة مهنية وتخضع إيراداتها لضريبة الجدول بفئة 10% ويتم التسجيل منذ اليوم الأول لممارسة النشاط دون الربط بحجم الإيرادات.

وأشارت المصلحة إلى أن في الحالات التي ترتبط فيها المهنة بمنتج ملموس أو غير ملموس يتم بيعه على سبيل المثال (تصميم وبيع برامج موبايل أو كمبيوتر) فإنه في هذه الحالة تخضع إيراداتك لضريبة القيمة المضافة بسعر 14% ويكون حد التسجيل الضريبي عند تخطي قيمة الإيرادات حاجز 500,000 جنيه.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن على من يريد الاطلاع على طريقة احتساب ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة يمكنه الاطلاع على دليل قواعد وتعليمات المعاملات الضريبية التجارة الإلكترونية المنشور على موقع مصلحة الضرائب المصرية عبر الإنترنت الرسمي.

تطبيق المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية

وبدأت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية في منتصف شهر يونيو الماضي تطبيق المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في المناطق الضريبية الواقعة في محافظات القاهرة الكبري التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمديريات التابعة لها بعد أن نجحت في تطبيق ست مراحل سابقة بدأت منذ أكتوبر عام 2020 بينما تسعد لتطبيق المرحلة الثامنة في شهر فبراير من العام الجديد 2023.