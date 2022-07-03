وزير خارجية النمسا: مصر شريك أساسي وداعم كبير للاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبيرج، إنّ مصر بالفعل شريك أساسي ولاعب لدور كبير للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنّه تناول مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، قضايا كثيرة مثل الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية والأوضاع الإقليمية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف شالنبيرج، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري: «من خلال وزارة الخارجية نتحدث عن القضايا الإقليمية التي تهم مصر والاتحاد الأوروبي، وناقشنا العواقب الوخيمة التي زلزلت العالم بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء العالمية الناجمة عنها، وأعلنا عن مساعدات 100 مليون يورو لحل أزمة الغذاء».

أزمة الغذاء

وتابع وزير الخارجية النمساوي: «نقف في النمسا والاتحاد الأوروبي لحل الأزمة، ونتضامن مع أوكرانيا ضد الاعتداء الروسي، ونتحدث عن مسؤوليتنا لحل أزمة الغذاء العالمية التي نتجت عن أزمة الحرب، وفي الفترة الماضية رأينا مقارنة للأوضاع في السابق، الدول العربية كان لها موقف كبير، ونتحدث عن الأوضاع الإقليمية والموقف العربي تجاهها».