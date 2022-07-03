شكري: إصلاح الاقتصاد ساعدنا على امتصاص صدمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ مصر لديها خطة للإصلاح الاقتصادي تم تنفيذها بشكل كامل، أعطتنا القدرة على امتصاص الصدمات التي تولدت عن عامين من جائحة كورونا، والتوتر القائم بالنسبة للحرب في أوكرانيا.

مخاطر استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبيرج، أنّ هذا الوضع ينبأ بمخاطر إضافية إذا استمر وقت طويل، لذلك سنبذل كل جهد لاحتواء آثار الأزمة والتنسيق مع شركائنا وإيجاد حل للأزمة يجنب العالم آثارها.

وأكد شكري، أنّ مصر تعمل على توفير الإطار المناسب للحد من الهجرة الغير شرعية، فمنذ العام 2016 نجحت مصر في ذلك، بعد جهود بذلتها في الإطار الأمني وجهود تنمية، لتوفير فرص العمل لمواطنيها، حتى لا تغادر شواطئ القاهرة أي بواخر حاملة للهجرة غير الشرعية.

6 ملايين مهاجر مقيمين على أرض مصر

وتابع وزير الخارجية، أنّ مصر أصبحت مقصدا للمهاجرين، وتستضيف على أرضها نحو 6 ملايين مهاجر من دول الجوار ودول القارة دون معسكرات، وتسمح لهم بالامتزاج مع المجتمع المصري، وتوفر لهم نفس الخدمات التي يتم توفيرها للمواطنين المصريين، من فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم المجاني، وهو تقليد مصري دائم لاحتضان أشقائها من القارة الأفريقية والدول الغربية، وتتعامل مصر مع هذه القضية من منطلق المسؤولية، ولم تستخدم هذه القضية للابتزاز والمصالح المباشرة.