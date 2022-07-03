البرلمان يوافق على 3 اتفاقيات بمنح تعاون مصرية - أمريكية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشارحنفي جبالي، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس مصر رقم 201 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقَّع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

الموافقة على التعديل

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقَّع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، الموقَّع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

نائب: مصر في الجمهورية تحتاج للتكنولوجية

وأكد النائب احمد حتة ،عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أنه لا يمكن إنكار أهمية التكنولوجيا الحديثة في حياة المصريين لأنها تسهل حياة المواطنين وتيسير التواصل بينهم، مؤكدا أهمية المنحة.

ورحب «حتة» بمنحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا وكذلك الاتفاقيتين الخاصة بالتعليم الاساسي والتعليم العالي.

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه لا شك أن مصر في الجمهورية الجديدة تحتاج لكل ما هو مرتبط بالتكنولوجيا الحديثة، متابعا بأن العمل والتعليم وكل شيء أصبح مرتبط ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا.

ضرورة قياس أثر هذه الاتفاقية

وأشار حسام المندوه الحسيني، إلى أن هذه الاتفاقية تساهم في حل العديد من المشكلات، موضحا أنها منحة وليست قرضا، وهو ما يؤكد أنها لن تؤثر على الخزانة العامة للدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة المتابعة وقياس أثر هذه الاتفاقية على الواقع الذي نعيشه.