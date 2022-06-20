«اتصالات النواب» تفتح ملف النصب على المواطنين بـsms: احذروا هذه الرسائل

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى بشأن انتشار رسائل النصب التي تصل إلى المواطنين على المحمول باسم بنوك مصرية.

وقال النائب أحمد مهني، إنه انتشر فى الفترة الأخيرة عمليات النصب بشكل كبير واتخذت هذه الوسائل أشكالا مختلفة، وبدأت تستخدم الهواتف المحمولة كوسيلة للنصب عبر رسائل نصية أو عبر الواتس آب، وأشار خلال اجتماع اللجنة البرلمانية التي انعقدت اليوم، أن كثير من العملاء والمواطنين وصلت إليهم رسائل وهمية بأسماء بنوك مصرية وبدون معرفة ممن صاحب هذه الرسائل التي تحذرهم من وقف حساباتهم البنكية وتناشدهم بالاتصال بالرقم المرسل منه الرسالة.

أشهر الرسائل: «تم إيقاف حسابك البنكي»

ولفت «مهنى»، إلى أنه جرى رصد بعض الرسائل الشهيرة التي تصل إلى العملاء والمواطنين مثل «تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتًا، نرجو الاتصال بنا»، قائلا: «هذه الرسائل عبارة عن فخ وهدفها خداع المواطنين والنصب عليهم لوقوعهم فريسة في أيدي هولاء النصابين».

وتساءل مقدم طلب الإحاطة: «أين دور جهاز حماية المستهلك وأين الرقابة من خلال شركات المحمول؟ وأين حماية الخصوصية وحماية أمن المواطن الذى كفله الدستور؟».

«بدوي»: رسائل وهمية وصلت لأصحاب العمالة غير المنتظمة

وطالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أن بعض المحلات تطلب من عملائها أرقام تليفوناتهم لتسجيلها.

وحذر «بدوي»، من الرسائل المجهولة، وقال: «هناك بعض الرسائل ترسل للمواطنين، مستغلين حالتهم الاقتصادية، مثل رسالة وصلت لبعض المواطنين من أصحاب العمالة غير المنتظمة، تقول (تم اختيار رقمك لاستلام 3 آلاف جنيه كاش)».