ألف جنيه يوميا لكل فائز.. تفاصيل مسابقة «التضامن» لمناهضة زواج الأطفال

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، مسابقة يومية تدور أسئلتها حول المخاطر الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية لزواج الأطفال، مشيرة إلى أن المسابقة تطلق من خلال المنصة التفاعلية الرقمية 1442، والتى تبلغ قيمتها 1000 جنيه بشكل يومي تمنح لكل فائز.

تفاصيل مسابقة حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها»

وأوضحت «التضامن» أن حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها» جاءت ضمن عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل، لافتة إلى أن تفاصيل المسابقة كالتالي:

- المسابقة تأتي ضمن حملة متكاملة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على زواج الأطفال، تحت شعار «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها».

- يكون الاشتراك مجانياً في المسابقة عن طريق إرسال كلمة «شارك» على رقم 1442 ويجيب المتسابق على السؤال.

- تعلن الوزارة عن الفائز يوميا بنظام القرعة الإلكترونية بين أصحاب الإجابات الصحيحة.

- تستهدف الحملة الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» التي تصل إلى 4,1 مليون أسرة في كل محافظات الجمهورية، والقرى والمراكز المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة».

- تشمل أسئلة المسابقة معلومات عن الصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل، وغيرها من القضايا التي يتبناها برنامج وعي للتنمية المجتمعية.

- تقوم الوزارة بتكثيف جهود التوعية المجتمعية حول أكثر الممارسات الضارة في قرى الريف والمجتمعات المطورة الجديدة من أجل تغيير المفاهيم الخاطئة في بعض الممارسات الضارة ومنها زواج الأطفال وختان الإناث وحرمان الفتيات من التعليم.

- ترسل المنصة التفاعلية المجانية للوزارة 1442 رسائل معلوماتية يومية حول زواج الأطفال، تحت عنوان «كل يوم معلومة».

ترسل رسالة نصية عبر الهاتف المحمول للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، والمرتبطة بقاعدة بيانات المنصة.

4 ملايين و100 ألف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة

- يبلغ عدد هذه الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة نحو 4 ملايين و100 ألف أسرة، إلى جانب الكثير من الأسر التي تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة، خاصة التي تعيش في قرى ومراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذين استفادوا من خدمات حملة الوزارة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل».

- تطلق الحملة فيديوهات وإنفوجرافات وتنويهات للتوعية بأخطار زواج الأطفال عبر موقعها على فيسبوك، لفتح حوار مجتمعي حول أسباب هذه المشكلة وكيفية القضاء عليها.