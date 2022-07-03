إعدام بائعة مناديل وزوجها بالمحلة بعد أخذ رأي المفتي.. عذّبا طفلها وقتلاه

قضت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الأولى، بإعدام بائعة مناديل وزوجها، وذلك بعد أخذ رأي المفتي في إنزال عقوبة الاعدام بهما، وذلك في اتهامهما بقتل طفلها، وكذلك التعدي عليه جنسيا من المتهم الثاني.

إحالة أوراق القضية للمفتي

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار السيد محمود شكر رئيس الدائرة وعضوية المستشار ابراهيم حسين صقر، المستشار حسام محمد عبد الباسط، والمستشار محمد صلاح الدين داود، والمستشار محمد فتحي رئيس النيابة، ومحمد سمير وكيل النيابة، وسمير ممتاز سكرتير الجلسة، قررت يوم 8 مايو الماضي، إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، واليوم قررت المحكمة إعدام المتهمين.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بوصول طفل يدعى «مازن .م»، مقيم في منزل سكني بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة، إلى المستشفى مصابا بجروح وعلامات ظاهرية على الجسد وتعرضه إلى تعذيب.

وتبين من التحريات أن الطفل وصل المستشفى برفقة والدته «م.ن»، 32 سنة، بائعة مناديل في مجمع محاكم المحلة، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، حيث تعرض لتعذيب وهتك عرض من قبل زوجها «عرفيا» ويدعى «ن.د»، 33 سنة.

كما تبين تدهور الحالة الصحية للطفل ووفاته متأثرا بإصابته بالرأس وأطراف جسده، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي قررت في حضور المتهمين ، وبعد سماع مرافعة النيابة العامة ومحامين المتهمين إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين، وقررت اليوم إعدام المتهمين بعد اخذ رأي المفتي.