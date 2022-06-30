إعدام طن و741 كيلو لحوم ومواد غذائية فاسدة في حملات مكبرة بالدقهلية

قرر مكتب مراقبة الأغذية المركزي بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، إعدام طن و741 كيلو جرام من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، ضمن حملة للمرور على المنشآت الغذائية والمحلات والمطاعم والمنافذ بنطاق مركز ومدينة المنصورة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطنين، وجرى تحرير 12 محضر جنحة صحية وغلق منشأة لوجود خطر داهم، وإخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات والتحقيقات.

وأعلنت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أنه تم تشكيل لجان مماثلة في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتكثيف أعمال المرور وضبط وإعدام الأغذية الفاسدة وتحرير محاضر للمخالفين وغلق المنشآت بدون ترخيص، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية المتنوعة والتأكد من صلاحيتها وضبط الأسعار في الأسواق، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

تحرير 12 محضر جنحة صحية

وأسفرت أعمال اللجنة عن تحرير 12 محضر جنحة صحية وغلق منشأة لوجود خطر داهم ووجود 3 منشآت تدار بدون ترخيص، وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات والتحقيقات، وضبط وإعدام طن و741 كيلو جرام من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة.

إعدام لحوم فاسدة في حملة مكبرة

من جانبه، قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إجمالي ما تم ضبطه وإعدامه 50 كيلو لحوم بتلو بدون أختام مع وجود تغير في الخواص وغير مصرح بتداولها، و50 كيلو برجر، و50 كيلو حواوشي، و50 كيلو سجق، و20 كيلو حمام مطهي مجمد، و350 كيلو لحوم مفرومة، و100 كيلو دهن، و150 كيلو لحوم تنظيف، كما تم إعدام 400 كيلو أغذية متنوعة و40 لتر زيوت، بالإضافة إلى ضبط 921 كيلو أغذية منتهية الصلاحية عبارة عن لحوم مجمدة وسردين معلب ولبن بودرة وخلطة شاورما وسناكس بطعم الشطة والليمون.