إعدام 200 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 24 محضرا تموينيا في البلينا بسوهاج

استمرارا لجهود الحملات اليومية من إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بمحافظة سوهاج على محلات اللحوم والمجمدات لضبط الأسواق والسلع خاصة قبل عيد الأضحى المبارك .

وقامت حملة من إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج بإشراف سحر حامد عجاج مدير الإدارة بالتعاون مع إدارة المجازر والتفتيش بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور أحمد حمدى الشبح مدير الإدارة ومديرية التموين بمركز البلينا بالمرور على الأسواق بمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج والقرى التابعة .

تحرير 24 محضرا خلال الحملة

وتم خلال الحملة تحرير 24 مخالفة لحوم وسلع ومخابز بلدية بقرى برديس والشيخ مرزوق والباسكية بالسمطا والحجز والإصلاح التابعين لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج بالإضافة إلى بندر البلينا .

بيان المحاضر والمخالفات

وقد شملت المحاضر محضر إعدام لحوم غير صالحة للاستخدام الادمي أكثر من 200 كيلووتحرير 8 محاضر جنح عدم إعلان عن أسعار لحوم، ومحضر جنح عدم لف لحوم بشاش، و3 محاضر نقص وزن خبز داخل مخبز بلدى، ومحضرين خبز غير مطابق للمواصفات داخل مخبز بلدى، ومحضرين توقف عن الانتاج داخل مخبز بلدى، ومحضر غلق بالاقفال الحديدية لمخبز بلدي ومحضرين جنح عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر جنح عدم إعلان أسعار سلع غذائية، ومحضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين داخل مخابز بلدية ، ومحضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل داخل مخبز بلدى و ثلاث محاضر اعدام سلع غذائة وتوابل.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.